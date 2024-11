Calcio: Roma Club Montecitorio, ‘ora voltare pagina, tempo è scaduto’**

11 Novembre 2024

Roma, 11 nov. (Adnkronos) – “Il tempo è scaduto, ora voltare pagina”. Così Paolo Cento, presidente del Roma Club Montecitorio. “Il passare delle ore senza la definizione del nuovo allenatore e del nuovo assetto dirigenziale della AsRoma ci preoccupa, se possibile, ancora di più della sconfitta di ieri con il Bologna”.

“La proprietà è chiamata ad una operazione di verità sui propri intenti che non può ammettere più ritardi ed errori. La Roma è innanzi tutto dei suoi tifosi che negli anni hanno manifestato passione e sostegno in qualsiasi situazione e continueranno a farlo. Chi non vuole essere in sintonia con questa passione faccia un passo indietro”.