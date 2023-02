Febbraio 21, 2023

Roma, 21 feb. – (Adnkronos) – L’attaccante della Roma Paulo Dybala migliora ma resta in dubbio per la sfida contro il Salisburgo, ritorno del playoff di Europa League. Dopo il risentimento al flessore c’è più cautela ma anche una discreta fiducia sul suo recupero. Il 29enne argentino oggi si sente meglio: sarà decisivo l’allenamento di domani, mercoledì 22 febbraio, per confermare o meno la sua presenza.