Calcio: Roma Femminile premiata in Campidoglio per lo scudetto, Gualtieri stagione incredibile’

Maggio 22, 2023

Roma, 22 mag. (Adnkronos) – Al Campidoglio si è riunita la Roma Femminile per celebrare il primo scudetto giallorosso. Presenti il sindaco Gualtieri, l’Assessore al Turismo e allo Sport Alessandro Onorato. La cerimonia, presentata dallo speaker Matteo Vespasiani, ha avuto diversi interventi. “Complimenti alla Roma femminile per i risultati di questa stagione incredibile”, è il commento del sindaco Gualtieri.

“Il calcio femminile è importante -prosegue- e vive di entusiasmo positivo, esaltando i valori dello sport e promuove il ruolo delle donne. A Roma prosegue il cammino che abbiamo scelto di intraprendere”. “È stato importante il passaggio al calcio professionistico, meglio tardi che mai perchè è un traguardo importante”, ha aggiunto Alessandro Onorato, Assessore al Turismo e allo Sport. “Siamo contenti che questa città, grazie al vostro esempio e al lavoro straordinario che fa la società, sia al centro. Il movimento del calcio femminile ha avuto una crescita incredibile. Culturalmente il pubblico dimostra che è necessario trovare una parità”.

“Siamo orgogliosi, quello che hanno fatto le ragazze è grande e ci emoziona molto”, le parole di Lina Souloukou, nuovo Ceo della Roma. “Grazie a tutte le giocatrici, a coach Spugna e a Betty Bavagnoli con tutto lo staff per l’ottimo lavoro. Oggi celebriamo sia le vittorie sul campo che la crescita del calcio femminile”. È intervenuta anche la Manager della Roma, Betty Bavagnoli: “I successi non sono frutto di casualità, lo abbiamo costruito anno dopo anno. Queste ragazze vanno celebrate. Immense, come lo staff e dirigenti, che contribuiscono a questi successi. Ringrazio il club che ha una visione unica e ci ha portati fin qui. Siamo felici perché l’ultima volta che il sindaco ci aveva invitato avevamo promesso trofeo e abbiamo mantenuto la parola”.

“Grazie a tutti, essere qui è un privilegio e un onore. Questo trofeo importante ora è a Roma, dopo tanto tempo siamo riuscite a portarlo qui”, prosegue Elisa Bartoli, capitano della Roma femminile. “Spero sia di stimolo per i sogni delle ragazze, una speranza per chi non riesce ad andare avanti perché la vita non è semplice. Questo scudetto è un motivo per sorridere e provare ad inseguire i propri sogni, per tutta Roma e per tutti quelli che soffrono. Noi siamo felicissime, grazie a tutti quelli che ci sono stati intorno. Grazie al popolo, grazie tifosi! Deve essere solo l’inizio di tanti successi per far vedere chi siamo e chi è la Roma”, conclude Bartoli.