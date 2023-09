Calcio: Roma, l’Olimpico accoglie Lukaku tra cori e fuochi d’artificio

Settembre 1, 2023

Roma, 1 set. – (Adnkronos) – Presentazione in grande stile per Romelu Lukaku, colpo del mercato estivo giallorosso. Prima del big match con il Milan il trentenne attaccante belga entra nello stadio chiamato a gran voce da tutto il pubblico capitolino mentre esplodono i fuochi d’artificio. Lukaku si porta poi sotto alla Curva Sud per ascoltare da vicino per la prima volta l’amore del pubblico giallorosso. Dalla tribuna Tevere esposto uno striscione con la scritta “Romelu” e la sua esultanza stilizzata.