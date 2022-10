Ottobre 12, 2022

Roma, 12 ott. (Adnkronos) – Gli esami a cui è stato sottoposto oggi l’attaccante della Roma Paulo Dybala hanno evidenziato una lesione al retto femorale sinistro. Al momento non ci sono dettagli più specifici sul grado di lesione. Il calciatore ha già iniziato il percorso di recupero. Il calciatore sarà valutato settimana per settimana e per quanto riguarda il Mondiale il suo recupero non è precluso anche se in questo momento ogni valutazione è ancora prematura.