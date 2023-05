Calcio: Roma, tanti vip a Budapest per la finale di Europa League

Maggio 31, 2023

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – A Roma si vive con grande attesa la finale di Europa League, prevista stasera ore 21.00. I giallorossi sfideranno il Siviglia alla Puskas Arena di Budapest e, oltre a Dan e Ryan Friedkin sono i tantissimi tifosi che hanno raggiunto la capitale ungherese, circa ventimila, sono attesi molti volti noti del mondo delle celebrità: la leggenda del club Francesco Totti ci sarà, insieme ad altri ex giocatori come Ruggiero Rizzitelli, Vincent Candela, Simone Perrotta e Marco Cassetti. Confermata anche la presenza della ex presidentessa Rosella Sensi, oltre a tanti tifosi vip come gli attori Valerio Mastandrea, Carlo Verdone, Edoardo Leo, Emanuele Propizio, o i cantanti Antonello Venditti, il frontman dei Maneskin Damiano David, Noemi e Blanco.

Non mancheranno ovviamente le figure istituzionali: attesi anche Giovanni Malagò, presidente del Coni, il ministro dello Sport Andrea Abodi, il presidente Figc Gabriele Gravina, il presidente dell’Uefa Aleksander Ceferin, Michele Uva direttore di Social & Environmental Sustainability della Uefa e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri oltre al presidente del Roma Club Montecitorio, Paolo Cento. Mourinho ha invitato tutti i sostenitori della Roma a ‘giocare’ la partita, come sempre il pubblico romanista ha risposto presente. Non resta che attendere e vedere l’esito della prima finale europea con un’italiana protagonista.