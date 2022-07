Calcio: Roma, ufficiale l’acquisto del portiere Svilar

Luglio 1, 2022

Roma, 1 lug. – (Adnkronos) – La Roma, con una nota sul proprio sito ufficiale, ha ufficializzato l’ingaggio di Mile Svilar. Il 22enne portiere arriva in giallorosso dopo l’esperienza al Benfica e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027. “Sono entusiasta di essere qui e non vedo l’ora di iniziare”, ha dichiarato Svilar. “Quando ho saputo dell’interesse della Roma mi sono esaltato. Poter lavorare con un tecnico come José Mourinho è incredibile e sono pronto a fare tutto quello che posso per aiutare la squadra”.

Nazionale serbo, Svilar è stato il più giovane portiere a giocare da titolare una partita di Champions League al momento del suo esordio. Dopo aver iniziato la carriera all’Anderlecht ha militato per 5 anni nel Benfica. “Mile è un giovane di grande prospettiva, con enormi potenzialità e una forte etica del lavoro”, ha detto il General Manager dell’area sportiva, Tiago Pinto. “Con il suo acquisto puntiamo non solo a migliorare nel presente ma anche a costruire le basi migliori per il futuro del Club”. Svilar indosserà la maglia numero 99.