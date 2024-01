Calcio: Roma, ufficiale l’acquisto di Angelino in prestito dal Lipsia

Gennaio 30, 2024

Roma, 30 gen. – (Adnkronos) – Ora è ufficiale: la Roma prende Angelino dal Lipsia in prestito, con opzione per il trasferimento a titolo definitivo, fino al 30 giugno 2024. Esterno sinistro spagnolo, classe 1997, ha maturato diverse esperienze in giro per l’Europa tra Manchester City, Maiorca, NAC Breda, PSV Eindhoven, Lipsia, Hoffenheim e Galatasaray. Angelino vestirà la maglia numero 69.

“Quando ho sentito pronunciare la parola Roma, non ho avuto la minima esitazione”, le prime parole di Angelino da giocatore giallorosso. “E oggi mi rende orgoglioso entrare a far parte di un grande Club, con un’incredibile storia alle spalle e una squadra ricca di campioni: non vedo l’ora di conoscere il mister e i miei nuovi compagni e di mettermi a loro disposizione”.

“Con Angelino diamo il benvenuto a un calciatore nel pieno della maturità calcistica: riteniamo che le sue caratteristiche tecniche, unite al bagaglio di esperienze che ha accumulato nelle leghe europee più competitive, possano sposarsi con la nostra rosa e accrescerne il potenziale”, ha commentato il General Manager dell’area sportiva, Tiago Pinto.