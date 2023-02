Calcio: Roma, Zaniolo in lista Uefa ma resta fuori da progetto, sarà 30 giorni a riposo

Febbraio 3, 2023

Roma, 3 feb. (Adnkronos) – Nicolò Zaniolo è stato inserito nella lista Uefa della Roma per le sfide di Europa League ma l’inclusione del giocatore è solo formale, in quanto resta fuori dal progetto del club dei Friedkin. Da quanto si apprende la presenza del giocatore è nell’elenco dei giovani formati in Italia, per le indicazioni dell’Uefa sul Settlement Agreement. Inoltre la società giallorossa ha accordato al numero 22 il permesso per rimanere a riposo per 30 giorni, dopo una visita a Trigoria, come richiesto dallo stesso calciatore che ha inviato un certificato medico.