Calcio: Rovella, ‘spogliatoio unito, voci che circolano infondate, ripartiamo da Cagliari’

Febbraio 8, 2024

Roma, 8 feb. – (Adnkronos) – “Come uscire da questo momento? Ne abbiamo parlato con il mister e abbiamo iniziato a preparare la prossima partita. Solo così ne usciremo: mettendo in ogni allenamento sempre più voglia e determinazione. I risultati arriveranno, anche perché prima di questi ultimi due negativi venivamo da una bella serie di vittorie. Ripartiamo da sabato contro il Cagliari e poi penseremo al Bayern. Sicuramente il prossimo mese sarà importante. Più ci avviciniamo alla fine della stagione, più aumenta l’importanza delle partite”. Lo dice il centrocampista della Lazio Nicolò Rovella, in merito al delicato l momento biancoceleste a margine dell’iniziativa ‘Lazio nelle scuole’.

“Sarri? Il mister è sempre stato chiaro e noi lo abbiamo sempre seguito -aggiunge Rovella-. Dobbiamo fare quello che ci chiede ed essere più determinati e abbiamo a farlo iniziato già da lunedì. Sono in un momento in cui mi sento bene, spero di andare sempre più in alto e migliorare nella fase offensiva. Ci sto provando in settimana parlando e lavorando con il mister. Lo spogliatoio della Lazio è sempre stato unito, remiamo dalla stessa parte. Le voci che circolano sono infondate”.