Dicembre 29, 2022

Roma, 29 dic. – (Adnkronos) – “È una squadra noiosa, gioca un calcio sparagnino, che non mi piace. Poi può vincere perché Mourinho è un maestro nel vincere”. Lo dice l’ex direttore sportivo della Roma Walter Sabatini nel corso di un’intervista alla ‘Gazzetta dello Sport’. “Basta ricordare come hanno vinto contro la Salernitana l’anno scorso: quel punto a Roma sarebbe stato per noi quello della salvezza, poi ottenuta all’ultima giornata”, aggiunge Sabatini.