Calcio: Sacchi, ‘sorpreso dalle dimissioni di Mancini, ha fatto un buon lavoro da ct’**

Agosto 13, 2023

Roma, 13 ago. – (Adnkronos) – “Sono rimasto sorpreso dalla dimissioni di Mancini da ct, come quasi tutti immagino. Non conosco i motivi della sua decisione, posso dire che mi dispiace perché ha fatto un buon lavoro in questi 5 anni”. L’ex ct della Nazionale Roberto Mancini commenta così all’Adnkronos le dimissioni di Roberto Mancini. “Dobbiamo essergli grati per la vittoria di un titolo europeo -prosegue Sacchi-. Raggiunto attraverso il gioco e nonostante una squadra buona ma non straordinaria. Il flop mondiale? Anche 4 anni prima non ci eravamo qualificati, al momento il livello del nostro calcio è quello che è…”.