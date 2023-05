Calcio: Sala, ‘Non si sa mai’ che il Monza possa giocare a San Siro

Maggio 31, 2023

Milano, 31 mag. (Adnkronos) – “Non si sa mai”, ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, sulla possibilità di far giocare il Monza a San Siro. Il sindaco è intervenuto a margine di una conferenza stampa oggi pomeriggio a Milano.

“Il tono era scherzoso però Galliani è una persona ambiziosa, io lo conosco da tanti anni. E credo che si siano infilati in questa avventura, lui e Berlusconi, certamente per la passione ma anche per ambizione”, aggiunge Sala, che sottolinea che “era una telefonata estremamente interlocutoria che però io ho apprezzato e comunque conoscendo il personaggio ho pensato: “non si sa mai””.

Il sindaco racconta che, uscendo dalla presentazione di ieri sera del libro di Adriano Galliani al Teatro Manzoni di Milano, “ho incontrato qualche giocatore del Monza e ho chiesto se sarebbero felici di giocare a San Siro e la risposta è stata ‘evidentemente sì'”. Però questo, sottolinea Sala, “lo dico con rispetto di Monza, città veramente straordinaria, molto ben gestita, quindi nessuno vuole rubare niente a nessuno”. E conclude: “Siamo più nella fase delle chiacchere”.