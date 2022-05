Calcio: Sala, ‘Salvini senza scrupoli su maxischermo a Milano’

Maggio 22, 2022

Milano, 22 mag. (Adnkronos) – Duro attacco di Beppe Sala a Matteo Salvini sulla questione del mancato maxischermo a Milano per la partita Sassuolo-Milan, che deciderà il campionato. Il sindaco, su Instagram, rilancia le parole del leader leghista, che lo ha accusato di aver concesso ieri il concerto in Piazza Duomo ma non il maxischermo per i tifosi, e lo apostrofa così: “In un clima violento (basta vedere le minacce nei miei confronti sui social) questo “signore” getta benzina sul fuoco, dicendo falsità. E meno male che questo “signore” ha fatto il Ministro dell’Interno…. Evidentemente non ha imparato nulla, nemmeno le regole di base sugli eventi di piazza”.

E ancora: “Non penso che il nostro Paese possa essere rappresentato da persone così senza scrupoli. È la mia modesta opinione. Ma penso che molti italiani stiano aprendo gli occhi”. E alla fine, riprendendo le parole del leghista, che lo aveva esortato a ‘mettersi d’accordo con se stesso’, lo attacca: “Onorevole Salvini, io invece non la esorto a “mettersi d’accordo con se stesso”. Sarebbe un esercizio al di là delle sue capacità”.