Calcio: Salernitana, Nicola verso il rinnovo

Maggio 30, 2022

Roma, 30 mag. – (Adnkronos) – Le strade della Salernitana e di Davide Nicola continueranno con ogni probabilità a incrociarsi anche nella prossima stagione. Dopo la miracolosa salvezza arrivata all’ultima giornata al termine di un percorso davvero tortuoso, tra la Salernitana e Nicola, secondo quanto riporta Sky Sport, si va verso l’accordo per proseguire insieme anche nel prossimo campionato. L’intesa è stata di fatto raggiunta – anche se resta ancora da formalizzare – per un rinnovo biennale con la facoltà da parte della Salernitana di interrompere, dietro il pagamento di una penale, il contratto dopo solo un anno.

Si va dunque verso la riconferma della coppia Nicola in panchina e Walter Sabatini come direttore sportivo, due tra i principali artefici della salvezza del club. Il dirigente era arrivato a Salerno lo scorso gennaio firmando un contratto di soli sei mesi, ma nei giorni scorsi – dopo un colloquio con la società – è stato raggiunto l’accordo per il suo prolungamento anche per la prossima annata sportiva.