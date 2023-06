Giugno 7, 2023

Roma, 7 giu. (Adnkronos) – L’addio di Paolo Maldini al Milan? “In questa settimana da milanista non parlo di calcio. E’ una settimana critica, per una serie di motivi”, compresa “la finale a Istanbul. Sono in silenzio stampa calcistico”. Lo ha detto il vicepremier e ministro per le Infrastrutture e per i Trasporti Matteo Salvini, ai microfoni di Radio 101.