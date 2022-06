Calcio: Samaja (ad Lazard), ‘in settimana Palermo allo sceicco Mansour’

Giugno 27, 2022

Roma, 27 giu. – (Adnkronos) – “Stiamo finalizzando la vendita del Palermo allo sceicco Mansour del Manchester City, l’auspicio è di chiudere l’operazione in settimana per dare l’annuncio ufficiale. Gli arabi hanno visto che a Palermo per le finali playoff c’erano 40mila spettatori, il calore della piazza migliora la qualità del prodotto da trasmettere in televisione e questo ha attirato gli investitori arabi”. A parlare è Marco Samaja, ad di Lazard Italia, nel corso del suo intervento a ‘La Politica nel Pallone’ su Gr Parlamento.

“Palermo entrerà nel network del City, l’ambizione di fare bene c’è salendo in maniera graduale -aggiunge Samaja-. L’obiettivo è tornare in Serie A e ai vertici del calcio italiano. Il prodotto calcio italiano piace molto e gli investitori stranieri vedono un potenziale elevato per crescere se si riuscisse ad avere un prodotto più appetibile. Managerializzando le società con i fondi è possibile che si riesca a creare un prodotto più appetibile, soprattutto per la vendita dei diritti tv sul mercato estero. Tutti guardano a migliorare il fatturato, sia con i diritti tv sia con il miglioramento degli stadi”.