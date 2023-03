Marzo 1, 2023

Genova, 1 mar. – (Adnkronos) – Per il momento la Sampdoria può tirare un sospiro di sollievo. Il tribunale di Genova ha accolto la richiesta di composizione negoziata. In altre parole, nessuno per i prossimi 120 giorni potrà presentare istanza di fallimento nei confronti del club blucerchiato (ovvero fino a fine giugno). L’obiettivo in questi quattro mesi sarà quello di risolvere le questioni societarie con una soluzione interna o in alternativa trovare un possibile acquirente.