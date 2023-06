Calcio: Sampdoria, Pirlo è il nuovo allenatore e Legrottaglie head of performance

Giugno 27, 2023

Genova, 27 giu. – (Adnkronos) – Ora è ufficiale: Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Sampdoria. L’ex tecnico della Juventus firma un contratto biennale. “L’U.C. Sampdoria comunica di aver affidato ad Andrea Pirlo il ruolo di allenatore responsabile della prima squadra fino al 30 giugno 2025 -si legge sul sito del club blucerchiato- Nel contempo la società informa di aver affidato a Nicola Legrottaglie il ruolo di head of performance e a Lorenzo Giani quello di head of scouting. La conferenza di presentazione ai media del nuovo tecnico Pirlo e del nuovo head of performance Legrottaglie si terrà domani, mercoledì 28 giugno, alle ore 16.00 nell’ambito di The Ocean Race Genova – The Grand Finale, presso la Sala Hospitality Genova (1° piano, Padiglione Blu Jean Nouvel) dell’Ocean Live Park al Waterfront di Levante”.