Giugno 27, 2023

Genova, 27 giu. – (Adnkronos) – La Sampdoria riparte da Andrea Pirlo. Dopo la mancata intesa con Fabio Grosso nella giornata di lunedì, i blucerchiati hanno raggiunto un accordo biennale, con opzione per un ulteriore anno, con l’ex centrocampista di Juve e Milan. Scelta convinta di Andrea Radrizzani che ha riscontrato nell’ex Karagumruk grande entusiasmo e la giusta esperienza per guidare la Samp nel suo nuovo ciclo. Secondo quanto riporta Sky Sport sono in corso le firme tra le parti.