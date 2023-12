Calcio: Sarri, ‘alla Lazio senso di insoddisfazione perenne, 3 vittorie e un pari e sembra funerale’

Dicembre 12, 2023

Madrid, 12 dic. – (Adnkronos) – “L’ambiente Lazio è devastante, non il club, ma come è contornato. Vengono create aspettative inarrivabili che creano poi frustrazione. A me non tange, ho un età diversa, ma quelli di 20-25 anni fanno più fatica. C’è un senso di insoddisfazione perenne. Veniamo da 3 vittorie e un pareggio sembra un funerale. Mentre se accadesse nella sponda opposta farebbero i fuochi d’artificio in piazza”. Così l’allenatore della Lazio Maurizio Sarri in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League a Madrid con l’Atletico.

“Questo ambiente deve calmarsi, deve diventare logico e anche più ottimista -aggiunge Sarri-. Finché è illogico è difficile rimanere positivi. Il nostro pubblico risponde sempre presente. A Verona la rabbia più grossa è stato il rammarico per i tifosi, che ci hanno seguito in massa e hanno cantato fino alla fine”.