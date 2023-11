Calcio: Sarri, ‘alla Lazio sto bene, voglio chiudere qui la carriera’

Novembre 6, 2023

Roma, 6 nov. – (Adnkronos) – “Innanzitutto vorrei fare una precisazione, circola una voce per cui io voglia andare via a fine anno, e questo va contro tutte le cose che io ho detto nell’ultimo periodo. Qui sto bene e voglio chiudere qui la carriera. Un inizio altalenante non mi fa cambiare idea. Combatto col presidente, con la società, coi giocatori e col mio popolo. Questa è la mia idea e tutte le altre sono fake news”. Così l’allenatore della Lazio Maurizio Sarri, al microfono di Sky Sport, alla vigilia del match di Champions League contro il Feyenoord.