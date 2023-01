Calcio: Sarri, ‘Cataldi poco considerato perché è un prodotto del vivaio’

Gennaio 28, 2023

Roma, 28 gen. – (Adnkronos) – Quanto manca a Cataldi per arrivare ai livelli di Jorginho? “Lui deve fare Cataldi, gli manca poco. È cresciuto in maniera esponenziale, adesso è forte. È meno considerato rispetto ad altri perché è romano ed cresciuto qui nel vivaio. Se fosse stato pagato 20 milioni avrebbe avuto un’altra considerazione mediatica”. Lo dice l’allenatore della Lazio Maurizio Sarri, in conferenza stampa alla vigilia del match con la Fiorentina, in merito alla crescita di Danilo Cataldi.