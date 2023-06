Calcio: Sarri docente d’eccezione al master per allenatori a Coverciano

Giugno 26, 2023

Firenze, 26 giu. – (Adnkronos) – È uno dei grandi saggi del calcio italiano, premiato dal Settore Tecnico della Figc con una Panchina d’oro per la stagione 2015/2016 alla guida del Napoli e con una Panchina d’argento per il campionato 2013/2014 con l’Empoli in Serie B: l’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, è intervenuto questa mattina a Coverciano per tenere una lezione agli allievi del corso per Uefa Pro, ovvero il massimo livello di formazione per un tecnico.

“È sempre un piacere venire qui” ha esordito il mister biancoceleste, prima delle due ore di confronto con i corsisti, in cui ha parlato delle sue idee tattiche, della gestione del gruppo e del suo staff, rispondendo alle varie domande degli allievi. Questa che ha preso il via oggi è l’ultima settimana di lezione del Master Uefa Pro. Dopo la pausa estiva, gli allievi torneranno a Coverciano per sostenere gli esami finali su tutte le materie oggetto del programma didattico, oltre alla presentazione della propria tesi.

Tra i corsisti del Master sono presenti i campioni del mondo Marco Amelia, Andrea Barzagli e Daniele De Rossi, oltre all’attuale allenatore del Monza, Raffaele Palladino, e al match analyst della Nazionale italiana, Simone Contran. Di seguito l’elenco completo degli allievi ammessi a seguire le lezioni: Marco Amelia, Alberto Aquilani, Andrea Barzagli, Luca Belingheri, Vincent Cavin, Simone Contran, Manuel Cordeiro, Emilio De Leo, Daniele De Rossi, Daniele Di Donato, Francesco Farioli, Daniele Gastaldello, Manuel Iori, Abdoulay Konko, Filippo Lorenzon, Antonio Nocerino, Raffaele Palladino, Matteo Paro, Bruno Trocini, Felice Tufano e Gennaro Volpe.