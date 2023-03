Calcio: Sarri, ‘infortunio Immobile di lieve entità’

Marzo 6, 2023

Roma, 6 mar. – (Adnkronos) – Infortunio Immobile? “Non so tanto, ho parlato con il dottore per telefono. C’è un problema muscolare, non di grave entità, dopo parleremo dei tempi di recupero”. Così l’allenatore della Lazio Maurizio Sarri in merito all’infortunio di Ciro Immobile. “Dall’anno scorso, quando si fece male alla caviglia, non è mai stato bene. Anche venerdì ha giocato con degli antidolorifici per i problemi alla caviglia, che credo gli possa creare degli scompensi”, aggiunge Sarri in conferenza stampa alla vigilia del match di Conference League contro gli olandesi dell’Az Alkmaar.