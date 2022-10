Ottobre 26, 2022

Roma, 26 ott. – (Adnkronos) – “Il manto erboso dell’Olimpico non si sistemerà nel breve tempo, per noi è un problema considerevole”. Lo dice l’allenatore della Lazio Maurizio Sarri in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro i danese del Midtjylland. “Ci sono anche altri modi di giocare ma a me non riescono!”, aggiunge il tecnico toscano.