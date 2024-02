Calcio: Sarri, ‘paghiamo gli errori della prima parte di stagione’

Febbraio 13, 2024

Roma, 13 feb. – (Adnkronos) – “La Lazio sta viaggiando a due punti di media, siamo in difficoltà perché abbiamo sbagliato completamente la prima parte della stagione. Errori pesanti che in campionato ancora stiamo pagando”. Così l’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, in conferenza stampa all’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Il tecnico toscano si esprime poi sulla possibilità di schierare Luis Alberto trequartista. “Luis è il nostro centrocampista più offensivo, viene più in basso a prendere la palla, gli piace molto giocare il pallone. Il trequartista che voglio io non lo può fare Luis, voglio un trequartista che attacca gli spazi”.