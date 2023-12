Calcio: Sarri, ‘poche possibilità di vincere con Atletico e Inter ma ce le vogliamo giocare bene’

Dicembre 12, 2023

Madrid, 12 dic. – (Adnkronos) – Possibilità di vincere con Atletico Madrid e Inter? “Sono poche, sono due organici nettamente superiori, ma le vogliamo giocare bene le possibilità”. Così l’allenatore della Lazio Maurizio Sarri in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League a Madrid con l’Atletico.

“In questo stadio vincono in pochi -aggiunge Sarri-. Quando ero alla Juventus vincevamo 2-0, ci hanno pareggiato e per fortuna l’arbitro ha fischiato la fine, sennò perdevamo. Non perde da 19 partite e domani potrebbe fare il record? Non ci interessa del record, ma se ci dici così capiamo che sarà ancora più dura. Mi piace molto, se avessi dovuto scegliere 10 anni fa una squadra per allenare ti direi l’Atletico Madrid. Non per Simeone, che spero rimanga qui altri 10 anni”.