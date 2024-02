Calcio: Sarri, ‘ritrovato il divertimento nel giocare, Bayern quasi proibitivo’

Febbraio 10, 2024

Cagliari, 10 feb. – (Adnkronos) – “Il divertimento per una squadra è importantissimo, è contagioso. Piano piano trascina tutto e diverte chi ci guarda: oggi a tratti lo abbiamo ritrovato, era una partita difficile e sporca che abbiamo cercato di pulire. Il Cagliari a livello casalingo ha un rendimento da metà classifica, hanno rischiato di pareggiare. Siamo stati mentalmente bravi a riprendere in mano la partita dopo l’1-2”. Così l’allenatore della Lazio Maurizio Sarri, al microfono di Dazn, dopo la vittoria per 3-1 a Cagliari.

“Se Immobile torna a segnare con regolarità, è tanta roba -aggiunge Sarri-. Purtroppo gli anni passano e bisogna trovare gli equilibri per dargli continuità. Dicono che siamo una squadra in difficoltà ma i numeri dicono che in questo periodo stiamo facendo bene: ci siamo messi tutti in discussione questa settimana, forse abbiamo capito che avevamo perso il divertimento. La Champions? Giochiamo contro un avversario (Bayern Monaco, ndr) di livello assoluto e tra i più forti d’Europa. È una partita ai limiti del proibitivo ma tante squadre vorrebbero essere al nostro posto”.