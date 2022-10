Calcio: Sarri, ‘si parla troppo di Milinkovic, ha margini di crescita’

Ottobre 12, 2022

Roma, 12 ott. – (Adnkronos) – “A me sembra che se ne parli troppo. Dopo aver vinto 4-0, un giornale ha messo Milinkovic in prima pagina parlando di mercato”. L’allenatore della Lazio Maurizio Sarri si esprime così in merito alle voci di mercato su Sergej Milinkovic-Savic. “Negli ultimi giorni Ganna ha stabilito un record incredibile ma per avere notizie sono dovuto andare su siti specializzati, pensate quanto è distorta la visione della stampa in Italia. Milinkovic ha dei margini di crescita, basta vedere il numero di palle perse a fine partita”, aggiunge Sarri in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro lo Sturm Graz.