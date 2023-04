Calcio: Sarri, ‘spero che il Napoli festeggi il più tardi possibile’

Aprile 29, 2023

Roma, 29 apr. – (Adnkronos) – “Noi dobbiamo pensare alla nostra partita. La tavola è stata apparecchiata per la festa, per la nostra sconfitta. Noi dobbiamo fare il massimo. Il Napoli festeggerà lo stesso, ma speriamo il più tardi possibile”. Lo dice l’allenatore della Lazio ed ex tecnico degli azzurri Maurizio Sarri, in conferenza stampa alla vigilia del match con l’Inter. In caso di successo del Napoli sulla Salernitana e di mancata vittoria dei biancocelesti sui nerazzurri i partenopei festeggerebbero il terzo titolo della loro storia con 6 giornate d’anticipo.