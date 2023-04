Aprile 1, 2023

Roma, 1 apr. – (Adnkronos) – “Io non critico le Nazionali bensì un calendario folle, ne risente solo la qualità, non è uno sport ma un business e non è escluso che possa finire in 10 anni perché ci sono spettacoli più interessanti”. Così l’allenatore della Lazio Maurizio Sarri, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Monza.