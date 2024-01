Calcio: Sarri, ‘Supercoppa? Serie A ha bisogno di soldi ma li cerca nelle maniere meno opportune’

Gennaio 14, 2024

Roma, 14 gen. – (Adnkronos) – “Supercoppa? E’ la parentesi di un campionato che ha bisogno di soldi ma li cerca secondo me nelle maniere meno opportune. La partita più vista nel mondo è la finale di FA Cup che si gioca da 120 anni nello stesso stadio. La dice tutta”. Così l’allenatore della Lazio Maurizio Sarri, al microfono di Dazn, dopo la vittoria per 1-0 sul Lecce, in merito alla Supercoppa italiana, che si giocherà dal 18 al 22 gennaio in Arabia Saudita.