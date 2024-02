Calcio: Sarri, ‘Vecino e Zaccagni da valutare’

Febbraio 13, 2024

Roma, 13 feb. – (Adnkronos) – “Vecino non stava particolarmente bene. Vediamo come starà nell’ultimo allenamento domani mattina e poi decidiamo. Il Bayern è forte, la squadra è diversa rispetto al campionato, molto più cattiva. Sono squadre che possono perdere qualche patita in campionato, non in Champions”. Così l’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, alla vigilia dell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. “Patric non ha più grande dolore ma ha qualche difficoltà nello scontro fisico -prosegue Sarri-. Zaccagni era ancora fuori, ieri con le scarpe senza tacchetti riusciva ad allenarsi anche abbastanza bene, con le scarpe con i tacchetti ha dolore nei cambi di direzione. Rovella ha un inizio di pubalgia che in questo momento si è riacutizzato ed è in difficoltà”.