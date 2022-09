Calcio: Sarri, ‘vogliamo passare il turno evitando playoff, importantissimo battere il Feyenoord’

Settembre 7, 2022

Roma, 7 set. – (Adnkronos) – “Abbiamo l’ambizione di non pensare al lungo periodo, ma al breve. Il primo target è quindi passare il turno evitando i playoff che sono molto insidiosi contro le squadre che scendono dalla Champions. Contro il Feyenoord è importantissimo vincere, anche se tutte in Europa sono di grande difficoltà”. Lo dice l’allenatore della Lazio Maurizio Sarri in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro il Feyenoord. “Affrontiamo una buona squadra, anche dal punto di vista tecnico e di palleggio. È pericolosa, ha tre trequartisti mancini di ottimo livello, ha fatto da poco una finale europea e in campionato sono secondi dietro l’Ajax”, aggiunge Sarri.