Calcio: Sbrollini (Iv), ‘quadro preoccupante, mondo sport e politica reagiscano’

30 Settembre 2024

Roma, 30 set. (Adnkronos) – “Il quadro che emerge dall’inchiesta di Milano sulle tifoserie di Milan e Inter e l’arresto di 19 persone è preoccupante: violenza, mafia, affari economici poco chiari. Tutte cose che negli stadi non dovrebbero assolutamente entrare. Ora però il mondo dello sport e della politica devono reagire: non si può pensare che sia un affare di magistratura e forze dell’ordine, che ringraziamo per il loro meritorio lavoro. Il calcio, le società, devono vigilare. Pensavamo di esserci lasciati alle spalle la piaga delle curve viste come zone franche e di proprietà di frange criminali. Dobbiamo prendere atto che non è così e reagire subito”. Lo dice la senatrice di Italia Viva Daniela Sbrollini, responsabile Sport del partito.

“Accogliamo con favore quanto in queste ore la Lega calcio di serie A sta perfezionando ovvero il riconoscimento facciale negli stadi per maggiore sicurezza, patrimonio di tutto il Paese. Bene la Lega calcio di serie A”, conclude.