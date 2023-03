Calcio: Scaloni, ‘il mondiale è passato, ora Argentina pronta a nuove sfide’

Marzo 22, 2023

Buenos Aires, 22 mar. (Adnkronos) – L’allenatore dell’Argentina Lionel Scaloni ha invitato i suoi giocatori a essere pronti per una nuova sfida dopo la trionfante Coppa del Mondo Fifa 2022 in Qatar. “Ci siamo divertiti come avremmo dovuto, ma la Coppa del Mondo è nel passato”, ha detto Scaloni. “Ora ho un altro obiettivo come allenatore e ci sono nuove sfide. Il mio lavoro ora è cercare di mantenere i giocatori allo stesso livello. Non possono permettersi di rilassarsi e lo sanno. Se perdiamo, il sole tornerà alzarsi il giorno dopo ed è lo stesso se vinciamo, ma dobbiamo dimostrare ai nostri avversari che siamo una squadra molto dura da battere”.

I commenti sono arrivati mentre gli uomini di Scaloni si preparano a ospitare Panama a Buenos Aires giovedì e Curacao a Santiago martedì prossimo. Le partite saranno le prime uscite dell’Albiceleste dalla vittoria sulla Francia nella finale di Coppa del Mondo a Lusail il 18 dicembre. Per la partita allo stadio Monumental già dalla scorsa settimana è andato tutto esaurito in meno di due ore, per vedere Lionel Messi e compagni. “Chiunque scenderà in campo saprà che rappresenta l’Argentina. Ci presenteremo come campioni del mondo nel miglior modo possibile. I giocatori sono felici di vedere gli argentini felici. Ma non possiamo fare quello che vogliamo solo perché siamo campioni del mondo”, ha sottolineato Scaloni che si è detto onorato di essere stato votato miglior allenatore del mondo alla cerimonia di premiazione dei migliori giocatori e tecnici della Fifa a febbraio.

Ma, con la sua tipica modestia, si è chiesto se meritasse il premio. “Quando vinci una Coppa del Mondo, tutto è ingrandito, ma non riesco a mettermi allo stesso livello di Pep Guardiola o Carlo Ancelotti”, ha detto. “Sono grato perché è un voto della gente di calcio. Lo accetto per quello che è ma cerco di non prenderlo troppo sul serio”. Scaloni ha avuto anche parole di elogio per Messi e ha detto che il 35enne capitano dell’Argentina merita di continuare a giocare con la nazionale per tutto il tempo che desidera. “Messi continuerà a venire per giocare con l’Albiceleste fino a quando non dirà il contrario. È felice in nazionale”, ha aggiunto il 44enne tecnico argentino.