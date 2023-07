Calcio: Scarpa (Pd), ‘Abodi vergogna, essere sé stessi non è ostentazione’

Luglio 10, 2023

Roma, 10 lug. (Adnkronos) – “Il ministro Abodi si sente in diritto di definire come ‘ostentazione’ il coming out da parte del calciatore Jankto , una sparata becera che dimostra quanti limiti ancora debbano superare le persone omosessuali nel mondo dello sport e non solo”. Così Rachele Scarpa, deputata del Partito democratico. “Caro ministro – continua rivolgendosi direttamente ad Abodi -, bisogna mostrare rispetto per il gesto di coraggio che Jankto ha scelto di fare, stracciando un velo di discriminazione diffuso nel mondo del calcio”.

Per la deputata, infatti, “quando si è un personaggio conosciuto come Jankto, dichiarare il proprio orientamento sessuale, purtroppo, non riguarda più la sfera individuale, ma è un atto di coraggio che assume una dimensione pubblica, da accogliere con sostegno e orgoglio e non con parole di disprezzo omofobo come fatto dal ministro”.

“Piena solidarietà a Jankto. Auspico e sono certa che il mondo dello sport, che è ben più avanti rispetto alle pessime parole del ministro, saprà dare segni concreti contro ogni discriminazione”, conclude Scarpa.