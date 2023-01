Calcio: scontri su A1, Casini, ‘Viminale sta valutando misure più stringenti’

Gennaio 11, 2023

Roma, 11 gen. – (Adnkronos) – “È stato un incontro molto positivo e come Lega Serie A ringraziamo i ministri Piantedosi e Abodi, tutti i partecipanti compresa la Figc. Il focus? La questione della sicurezza negli stadi e fuori dagli stadi. Sono stati portati dei dati degli ultimi anni dove emerge che il numero degli scontri è diminuito. Questa collaborazione procederà in modo più intenso. Il Ministero dell’Interno sta valutando l’adozione di misure di prevenzione ancora più stringenti di quelle attuali e procedendo con gli accertamenti sui fatti accaduti”. Sono le parole del presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini al termine dell’incontro, durato poco più di un’ora, al Viminale tra il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi con i vertici del calcio italiano e il ministro della sport Andrea Abodi e il numero uno della Figc Gabriele Gravina, dopo gli scontri tra tifosi del Napoli e della Roma di domenica scorsa sull’A1. “Ora sono in corso valutazioni nell’osservatorio di oggi, ci sarà una riunione e poi li valuterà il ministro dell’Interno”, ha aggiunto Casini.