Calcio: sequestrati 100mila euro in perquisizioni, soldi e coltelli a Emis Killa

1 Ottobre 2024

Milano, 1 ott. (Adnkronos) – E’ di oltre centomila euro e alcuni coltelli e bastoni il bilancio delle numerose perquisizioni messe a segno ieri, da polizia e Guardia di finanza, nell’operazione che ha portato ad azzerare i vertici delle curve di Milan e Inter. Una cinquantina le persone perquisite, anche non indagate come il rapper Emil Killa, all’anagrafe Emiliano Rudolf Giambelli, al quale sono stati sequestrati, nella sua abitazione in Brianza, 40mila euro in contanti, sette coltelli, tre tirapugni e un taser.