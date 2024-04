Calcio: Serena, ‘per andare in semifinale servirà Milan diverso, punto su Leao e Theo’

17 Aprile 2024

Milano, 17 apr. – (Adnkronos) – “Recuperare un gol è sicuramente possibile ma servirà un Milan molto diverso rispetto all’andata, dove ho visto per gran parte del match una squadra sfilacciata e incapace di andare a fare male all’avversario. I rossoneri hanno grandi campioni in grado di ribaltare la partita, servirà un altro atteggiamento”. Così all’Adnkronos l’ex attaccante del Milan Aldo Serena, alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Europa League dove i rossoneri dovranno provare a recuperare la sconfitta subita in casa per 1-0 dalla Roma.

“Le possibilità di passaggio del turno del Milan, secondo me, passano da una grande prova della catena di sinistra Leao-Theo. In particolare il portoghese deve farsi perdonare la prova abulica di una settimana fa, lui è croce e delizia per i tifosi rossoneri, può fare cose straordinarie oppure estraniarsi dalla partita. Speriamo domani sia in vena”, aggiunge Serena che chiude parlando del futuro del tecnico Stefano Pioli.

“Gli allenatori dipendono sempre dai risultati, se vince l’Europa League e finisce secondo in Serie A, verrà sicuramente confermato, viceversa rischierebbe. Io spero lo confermino ma io sono di parte perché Stefano è un mio grande amico”.