Maggio 2, 2023

Roma, 2 mag. – (Adnkronos) – Sarà Rosario Abisso l’arbitro di Udinese-Napoli, sfida che può assegnare lo scudetto alla formazione di Luciano Spalletti e in programma alla Dacia Arena il 4 maggio alle ore 20.45. Lo scudetto, però, potrebbe essere aritmetico già mercoledì in caso di pareggio o sconfitta della Lazio con il Sassuolo, match in programma allo stadio Olimpico alle ore 21. A dirigere la sfida sarà Massimiliano Irrati.