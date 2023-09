Settembre 24, 2023

Bergamo, 24 set. – (Adnkronos) – L’Atalanta sconfigge 2-0 il Cagliari in un match valido per la quinta giornata di Serie A, disputato al Gewiss Stadium di Bergamo. A decidere la partita i gol di Lookman al 33′ e Pasalic al 76′. In classifica gli orobici salgono al 6° posto a quota 9, mentre i sardi, ancora a secco di vittorie in campionato, sono penultimi con solo due punti.