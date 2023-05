Maggio 7, 2023

Bergamo, 7 mag. – (Adnkronos) – La Juventus batte 2-0 l’Atalanta nel ‘lunch match’ della 34/a giornata di Serie A, disputato al Gewiss Stadium di Bergamo. A decidere la partita i gol di Iling Junior al 56′ e di Vlahovic al 98′. In classifica i bianconeri salgono al 2° posto con 66 punti, due in più della Lazio, mentre gli orobici restano fermi a quota 58 in sesta posizione insieme alla Roma.