Calcio: Serie A, Badelj, Frendrup e Paredes squalificati per una giornata

Gennaio 23, 2024

Roma, 23 gen. – (Adnkronos) – Il giudice sportivo di Serie A, in merito alle partite della 21/a giornata ha squalificato per un turno tre giocatori: Badelj e Frendrup (Genoa), Paredes (Roma). Tra i dirigenti, un turno a Trinchera (Lecce). Tra i preparatori atletici, un turno a Petruolo (Verona). Ammenda di 40.000 euro con diffida alla Salernitana “per avere suoi sostenitori, assiepati nel settore Curva Sud, lanciato sul terreno di giuoco nel corso della gara diversi oggetti di varia natura, tra cui una grossa pietra di cemento di circa 10 cm., alcuni accendini e bottigliette in plastica, senza colpire nessuno, e per avere inoltre lanciato all’indirizzo dei calciatori della squadra avversaria uno snack che colpiva al collo un calciatore, senza conseguenze lesive”. Altre ammende a Salernitana (10.000 euro), Juventus (8.000 euro), Lecce (5.000 euro), Genoa (2.000 euro).