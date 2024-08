Calcio: Serie A, Bologna-Empoli 1-1, Gyasi risponde a Fabbian**

31 Agosto 2024

Roma, 31 ago. (Adnkronos) – Il Bologna chiude sull’1-1 in casa la sfida contro l’Empoli, in una gara valida per la 3a giornata della Serie A. Succede tutto nei minuti iniziali della sfida. Emiliani in vantaggio al 2′ grazie a Fabbiian, mentre il pareggio dei toscani arriva al 4′ con Gyasi. I toscani dopo il successo con la Roma trovano un’altro punto prezioso e ora con 5 punti la squadra di D’Aversa si conferma a sorpresa, mentre inizia in sordina il campionato del nuovo Bologna di Italiano con soli due punti in tre partite.