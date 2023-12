Calcio: Serie A, bookie vedono l’Atalanta leggermente favorita sul Milan

Dicembre 7, 2023

Roma, 7 dic. – (Adnkronos) – Dopo il crollo contro il Torino, l’Atalanta ospiterà il Milan in uno dei big match della quindicesima giornata di Serie A. Gli uomini di Gian Piero Gasperini non vincono in campionato da oltre un mese, ma secondo i bookmaker sono i favoriti per battere i rossoneri, a quasi quattro anni dal 5-0 del 22 dicembre 2019: i betting analyst di Newgioco e Sisal, infatti, propongono il segno «1» rispettivamente a 2,47 e 2,50, mentre per il «2» si sale tra 2,85 e 2,95; il pareggio, infine, si attesta tra 3,25 e 3,30.Tra gli altri mercati, l’Under prevale nettamente sull’Over, rispettivamente a 1,73 e 1,95, così come il Goal, a 1,75, è favorito sul No Goal, proposto a 1,96. Ecco, quindi, che tra i risultati esatti spicca l’1-1, uscito per tre volte negli ultimi sette scontri diretti, a quota 6,20, seguito dall’1-0 a 8,40 e dallo 0-1 a 9,40. Tra i marcatori, invece, occhi puntati su Olivier Giroud, in gol a 3,10 nel ritorno in campo dopo aver scontato due giornate di squalifica, mentre gli orobici si affidano a due giocatori che il rossonero lo hanno vestito, come Charles De Ketelaere (attualmente ancora di proprietà del Milan), proposto a 4,60, e Mario Pasalic, a 4,40.