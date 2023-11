Calcio: Serie A, Cagliari-Monza 1-1**

Novembre 26, 2023

Cagliari, 26 nov. (Adnkronos) – Il Cagliari di Claudio Ranieri trova un punto nella sfida interna contro il Monza di Palladino. I sardi salgono così a 10 punti mentre i lombardi si portano a 18 nella classifica di Serie A. Buon primo tempo all’Unipol Domus, dove il Cagliari è riuscito a creare di più e trovato il gol del vantaggio dopo 10 minuti. Su corner a uscire di Viola e colpo di testa a botta sicura di Goldaniga sul quale Di Gregorio risponde con una grande parata ma non può nulla sul tap-in successivo di Dossena, che porta in vantaggio i rossoblù. I padroni di casa si rendono ancora pericolosi con Viola e Zappa, mentre il Monza crea una sola vera occasione con la conclusione dal limite di Birindelli, respinta da Scuffet.

Nella ripresa il Monza sale di livello e al 52′ colpisce la traversa con Mota e al 61′ trova il pari con Marić che sfrutta al meglio un corner a uscire di Kyriakopoulos e di testa segna il suo primo gol in Serie A. Poi all’84’ ancora i lombardi vanno vicino al successo con Gagliardini con una conclusione dal limite ma è bravo Scuffet a respingere in corner. Assedio finale del Monza che al 94′ colpisce ancora un legno, questa volta con Ciurria, che prova a sorprendere il portiere dei sardi con un tocco sotto, ma colpisce il legno. Alla fine termina 1-1 con la divisione della posta in palio.