Cremona, 12 mar. – (Adnkronos) – La Fiorentina sconfigge 2-0 la Cremonese in un match della 26/a giornata di Serie A, disputato allo stadio ‘Zini’ di Cremona. Un gol per tempo per gli ospiti, a segno con Mandragora al 27′ e con Cabral al 50′. In classifica i viola salgono in undicesima posizione con 34 punti, mentre i grigiorossi restano fermi a quota 12 in ultima posizione insieme alla Sampdoria.