Calcio: Serie A, Doveri arbitra Sassuolo-Milan e Di Bello Inter-Sampdoria

Maggio 19, 2022

Roma, 19 mag. (Adnkronos) – Sono stati scelti gli arbitri per l’ultima giornata di campionato che assegnerà i molti verdetti ancora da sciogliere a partire dallo scudetto. Per dirigere Sassuolo-Milan, gara in programma domenica alle 18, è stato scelto Daniele Doveri della sezione di Roma 1, con gli addetti Var Aureliano e Mariani. Mentre per la sfida in contemporanea a San Siro tra Inter e Sampdoria stato designato Marco Di Bello della sezione di Brindisi, con Irrati e Meraviglia al Var. Sempre domenica, ma alle 21, le sfide salvezza Salernitana-Udinese e Venezia-Cagliari sono state affidate rispettivamente a Daniele Orsato di Schio e a Fabio Maresca di Napoli.

Per quanto riguarda le altre gara: Genoa-Bologna (sabato alle 17.15) è stata affidata a Miele. Atalanta-Empoli (sabato alle 20.45) ad Abisso, Fiorentina-Juventus (sabato alle 20.45) a Chiffi, Lazio-Hellas Verona (sabato alle 20.45) a Colombo e Spezia-Napoli (domenica alle 12.30) a Marchetti.